Украина пробилась в полуфинал альтернативного Евро-2020 – Зинченко унизил игрока Челси

Украина будет представлена в топ-4 Plan B FIFA Tournament благодаря одному из лидеров команды Шевченко.

Александр Зинченко легко справился со своим соперником в FIFA 20 и вывел Украину в полуфинал турнира.

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Игрок Манчестер Сити уничтожил шотландского таланта Челси Билли Гилмора (5:1). Украинец традиционно играл за Барселону, а его оппонент выбрал Ман Сити. Свою родную команду Зина хорошо знал, а потому и не дал шансов Билли на большое количество атак.

Сам Александр мог выигрывать и с более разгромным счетом, но желание Зинченко покуражиться спасло его визави от еще большего позора.

Ранее первым полуфиналистом турнира стал немецкий голкипер Арсенала Бернд Лено.

Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и позорился с Месси