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Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и позорился с Месси

17:18 56 Читати українською
Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и позорился с Месси
Зинченко и Гвардиола

"Горожане" положили глаз на Нико Тальяфико, который засветился в составе Аякса и сборной Аргентины.

Пеп Гвардиола не доволен комплектацией левого фланга обороны Манчестер Сити. В распоряжении тренерского штаба есть Александр Зинченко, Бенжамен Менди, универсал Жоау Канселу и отданный в аренду Лейпцигу Анхелиньо.

Зинченко после осенней травмы до сих пор не набрал оптимальных кондиций и проиграл борьбу за основной состав Менди. Француз, в свою очередь, допустил ряд грубых ошибок и вообще разочаровал Гвардиолу отношением к тренировкам и травматичностью. Поэтому Манчестер Сити активно прочесывает рынок в поисках нового стабильного левого фулбэка.

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На радар "горожан" попал крайний защитник Аякса Николас Тальяфико, информирует специалист по аргентинскому футболу Лукас Скальола. Главным претендентом на Нико выступал Челси, однако Манчестер Сити настроен побороться за него.

Тальяфико стал игроком Аякса в 2018-м, однако уже успел зарекомендовать себя одним из лучших левых защитников Европы. В прошлом сезоне Нико вместе с амстердамцами разрывал Лигу чемпионов: с позором выбил Реал, прошел Ювентус и остановился в шаге от финала после драматического поражения Тоттенхэму.

В сборной Аргентины 27-летний фулбек также основной, но до успехов рядом с Месси далеко – еще свежи в памяти слабые выступления на чемпионате мира-2018 и Копа Америка-2019.

Оборонительные показатели Тальяфико в этом сезоне лучше, чем у Зинченко (берем во внимание статистику во внутренних чемпионатах – Эредивизи и АПЛ – в расчете на 90 минут).

Тальяфико vs Зинченко

Отборы: 2,5 против 2,3
Перехваты: 2,7 против 1
Выносы: 2,1 против 1

В работе с мячом преимущество, конечно, имеет украинец (статистика WhoScored в среднем за матч). Манчестер Сити и Аякс исповедуют похожий стиль, однако нужно делать поправку на несколько разные роли Тальяфико и Зинченко в своих командах.

Тальяфико vs Зинченко

Количество передач: 52 против 68
Точность передач: 86% против 92%
Кроссы: 0,6 против 0,8
Передачи под удар: 1 против 1,2

Недавно Манчестер Сити хотел решить проблему приглашением статусного Дэвида Алабы из Баварии, однако австриец заблокировал обмен на Лероя Сане. Поэтому действующий чемпион Англии продолжает поиски альтернативы Зинченко.

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