"Это будет заключительный спарринг сборной Украины перед Евро. Кипр в текущем году сыграл четыре матча. В марте в рамках отбора чемпионата мира они обыграли 1:0 Словению, 0:0 сыграли со словаками, уступили 0:1 Хорватии и Венгрии.

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В этом году киприоты мало забивают, но мало пропускают. Почему? В феврале Кипр возглавил 50-летний греческий специалист Никос Костеноглу, ранее тренировавший АЕК. И он сразу же сделал ставку на определенный игровой баланс в сторону обороны. Они играют с пятью защитниками в линию и в два опорника, которые прекрасно обороняются. Их не интересует бесцельное владение мячом. Поэтому у них среднее владение мячом за матч всего 35 процентов. Зато в сборной Украины владения мячом выше 60 процентов. А в некоторых матчах, как с Казахстаном, у нас владение было 71 процент.

Мы, наоборот, хорошо работаем с мячом, играем хорошо позиционно. У нас выстроена игра. Киприоты редко угрожают воротам соперника. Они обычно 2-3 удара наносят. А мы, наоборот, очень много бьем. Финнам мы ударили 17 раз по воротам, а казахам – 28. С Северной Ирландией было 12 ударов.

Киприоты техничные и любят идти в обводку. Но против нашей сборной неправильно идти в обводку, потому что сразу идет двойная страховка. Мы здорово прессингуем. Мы сильнее по всем компонентам. Надо быть объективными. Для нас в этом матче важна холодная голова при завершении. Мы много создаем и много не реализуем. У нас приличная точность передач – с финнами был 91 процент, а с казахами – 89 процентов. Мы мало теряем мяч и доводим до логического завершения, а потому много создаем.

На таком этапе подготовки к Евро о недооценке соперника речи не может идти. В каждой тренировке и в каждом матче игрокам нужно подтверждать свой высокий уровень мастерства", – сказал Грозный в комментарии Sport.ua.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

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