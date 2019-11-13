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Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

16:00 245 Читати українською
Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Сборная Украины в Запорожье проведет товарищескую игру против Эстонии. Онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко смотрите в этой новости на "Футбол 24".

 

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию накануне спарринга против Эстонии. Компанию тренеру составит один из игроков национальной команды.

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Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна в Youtube-канале УАФ, также ее можно посмотреть на "Футбол 24". Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится завтра, в 19:00. Впервые поединок главной команды страны будет принимать Запорожье, а именно Славутич Арена.

Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Главное Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Эстония Видеоновости Товарищеские матчи
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