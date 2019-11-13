toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020 ТАЙСОН

Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка

14:18 201 Читать на русском
Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Збірна України у Запоріжжі проведе товариську гру проти Естонії. Онлайн-трансляцію передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка дивіться в цій новині на "Футбол 24".

 

Наставник збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію напередодні спарингу проти Естонії. Компанію тренеру складе один із гравців національної команди.

Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо

Пряма трансляція прес-конференції буде доступна в Youtube-каналі УАФ, також її можна переглянути на "Футбол 24". Захід розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться завтра, о 19:00. Вперше поєдинок головної команди країни прийматиме Запоріжжя, а саме Славутич Арена.

Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка

blog_ava
Почеттіно ризикує залишитись без роботи у випадку поразки від Вест Хема Ярмоленка
12:39
2157
Теги
Відеоновини Головне Збірна України Товариські матчі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Естонія Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
26
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук