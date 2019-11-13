Збірна України у Запоріжжі проведе товариську гру проти Естонії. Онлайн-трансляцію передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка дивіться в цій новині на "Футбол 24".
Наставник збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію напередодні спарингу проти Естонії. Компанію тренеру складе один із гравців національної команди.
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Пряма трансляція прес-конференції буде доступна в Youtube-каналі УАФ, також її можна переглянути на "Футбол 24". Захід розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться завтра, о 19:00. Вперше поєдинок головної команди країни прийматиме Запоріжжя, а саме Славутич Арена.
Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка