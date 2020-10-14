Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о своих эмоциях после победного матча над испанцами в Лиге наций.

"Я не герой. Герой – команда. Мы вышли на матч единым целым. Знаем, кто такая Испания, пытались не дать сопернику пространства, потому что соперник сразу же наказывает за мелкие ошибки.

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Командный дух принес нам удачу. Понимаем, что предыдущие три матча сыграли не лучшим образом и хотели реабилитироваться перед болельщиками, которые пришли нас поддержать.

Игра без мяча? Мы понимали, какие у Испании игроки. У них были моменты, но без удачи не обошлось. Понимали, что большинство времени будем играть сзади. Бущан отыграл свою лучшую игру. Все до последнего верили, что мы можем победить", – сказал Виктор Цыганков в эфире программы "Головна команда".

Напомним, сборная Украины победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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