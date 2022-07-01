Футзальная сборная Украины встречается с Испанией в рамках полуфинала Евро-2022. Смотрите матч вживую прямо в этой новости на "Футбол 24".

Женские команды во второй раз в истории разыграют титул чемпионок континента. Список участников финала четырех должен был быть идентичен тому, который был и в 2019 году. Однако Россию закономерно послали искать, куда пропал их военный корабль. Вместо оккупантов участие в турнире примет Венгрия.

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Финальный раунд стартует сегодня с полуфиналов. Уже в первом матче сыграет сборная Украины. Соперницами наших девушек станут действующими чемпионки – испанки. Матч Украина – Испания вживую транслирует SuspilneSport. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Состав сборной женской Украины по футзалу:

Вратари: Виктория Сагайдачная (ЗХО-Тесла), Виктория Кислова (Торребланка, Испания);

Полевые игроки: Юлия Форсюк, Ксения Гриценко (обе – Коста Сур, Испания), Ирина Дубицкая (Интернасьонал, Португалия), Алена Кирильчук (Энергия-НУХТ), Снежана Воловенко (Атлетико Навалкарнеро-В, Испания), Юлия Титова (без клуба), София Рубан, Таисия Бабенко, Кристина Еременко (все – ЗХО-Тесла), Ксения Бурлаченко (Квинта Ломбош, Португалия), Александра Скибина (Спринг Сидр Родилес, Испания), Полина Дрозд (Аррива Алькоркон, Испания).

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