Анна Сидоренко не сыграет в финальном турнире чемпионата Европы. Главный тренер футзальной сборной Украины рассказал о скандале со своей подопечной.

По словам Олега Шайтанова – наставника женской футзальной сборной – его подопечная не попала в заявку из-за позиции касательно войны в Украине. Несмотря на то, что Сидоренко – лучшая бомбардирка сборной, места в списке вызванных игроков ей не нашлось.

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С 2021 года футзалистка играет в России за команду Норманочка. После начала полномасштабной войны она осталась за поребриком, по сути, предав родину.

"Мы общались с Анной Сидоренко, это было ее решение остаться в России. Все аргументы, которые она приводила – это не аргументы, когда страна воюет. Да, она пыталась что-то аргументировать, но это ее решение, которое Анна выбрала. Пусть идет своим путем", – цитирует Олега Шайтанова Суспільне.

Сидоренко выступает за сборную Украины с 2012 года. На двух чемпионатах Европы она забила 8 голов (четыре – на Евро-2019 и еще 4 – в отборе на Евро-2022).

Уже сегодня, 1 июля, Украина сыграет с Испанией в полуфинале женского футзального чемпионата Европы. Начало игры – в 19:00. Другую пару полуфиналисток составят Португалия и Венгрия.

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