Футзальна збірна України зустрічається з Іспанією в рамках півфіналу Євро-2022. Дивіться матч наживо прямо в цій новині на "Футбол 24".

Жіночі команди вдруге в історії розіграють титул чемпіонок континенту. Список учасників фіналу чотирьох мав бути ідентичним до того, який був і в 2019 році. Однак Росію закономірно послали шукати, куди зник їхній військовий корабель. Замість окупантів участь у турнірі візьме Угорщина.

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Фінальний раунд стартує сьогодні з півфіналів. Вже у першому матчі зіграє збірна України. Суперницями наших дівчат стануть чинні чемпіонки – іспанки. Матч Україна – Іспанія наживо транслює SuspilneSport. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Склад збірної жіночої України з футзалу:

Воротарі: Вікторія Сагайдачна (ЗХО-Тесла), Вікторія Кислова (Торребланка, Іспанія); п

Польові гравці: Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко (обидві –Коста Сур, Іспанія), Ірина Дубицька (Інтернасьйонал, Португалія), Альона Кирильчук (Енергія-НУХТ), Сніжана Воловенко (Атлетіко Навалкарнеро-В, Іспанія), Юлія Титова (без клубу), Софія Рубан, Таїсія Бабенко, Христина Єрьоменко (усі – ЗХО-Тесла), Ксенія Бурлаченко (Квінта Ломбош, Португалія), Олександра Скибіна (Спрінг Сидр Роділес, Іспанія), Поліна Дрозд (Арріва Алькоркон, Іспанія).

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