"Я чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть за сборную. Но все зависит от ситуации. У нас много хороших футболистов. Микель Мерино очень хороший физически и технически, а еще мне нравится игра Родри.

Украина – Испания: анонс матча Лиги наций УЕФА

Что касается нынешнего календаря соревнований, хорошо бы согласовать все, но это непросто. Плотный график опасен и может привести к травмам. Но у нас нет другого выхода, кроме как пытаться позаботиться о себе и готовиться. Я понимаю все стороны. Календарь таковой для всех.

В футболе постоянно встречается критика. Почти все мои товарищи по команде подвергались критике. Ты должен быть на высоте постоянно. Конструктивная критика приветствуется, любая другая – часть футбола", – цитирует Бускетса Marca.

Барселона провалила більшість трансферів Кумана – суперник Динамо позбувається зірок, аби вижити з величезними боргами