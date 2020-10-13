"Я почуваюся добре і хочу продовжувати грати за збірну. Але все залежить від ситуації. У нас багато хороших футболістів. Мікель Меріно дуже хороший фізично і технічно, а ще мені подобається гра Родрі.

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Що стосується нинішнього календаря змагань, добре було б узгодити все, але це непросто. Щільний графік небезпечний і може призвести до травм. Але у нас немає іншого виходу, окрім як намагатися подбати про себе і готуватися. Я розумію всі сторони. Календар такий для всіх.

У футболі постійно зустрічається критика. Майже усіх моїх товаришів по команді раніше жорстко критикували. Ти повинен бути на висоті постійно. Конструктивна критика вітається, будь-яка інша – частина футболу", – цитує Бускетса Marca.

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