Украина – Испания – 0:6 – видео голов и обзор матча в отборе женского ЧМ
20:20 - Читати українською
Женская сборная Украины разгромно уступила испанкам в отборе на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Ощутимое преимущество гостей превратилось в два гола до перерыва. Путельяс расстреляла сетку с нескольких метров, а Исаса удачно подправила легкий прострел Кастильо с левого фланга.
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После отдыха избиение продолжилось. Особенно провальными для сборной Украины были завершающие 10 минут поединка. За это время в ворота Саниной влетело 3 мяча, среди которых и автогол Апанащенко. Финальный свисток зафиксировал победу Испании с теннисным счётом 6:0.
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