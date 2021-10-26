Женская сборная Украины разгромно уступила испанкам в отборе на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Ощутимое преимущество гостей превратилось в два гола до перерыва. Путельяс расстреляла сетку с нескольких метров, а Исаса удачно подправила легкий прострел Кастильо с левого фланга.

Женская сборная Украины уничтожена Испанией в отборе к ЧМ – грандиозный разрыв в классе не оставил шансов

После отдыха избиение продолжилось. Особенно провальными для сборной Украины были завершающие 10 минут поединка. За это время в ворота Саниной влетело 3 мяча, среди которых и автогол Апанащенко. Финальный свисток зафиксировал победу Испании с теннисным счётом 6:0.