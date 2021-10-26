Жіноча збірна України розгромно поступилася іспанкам у відборі на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Відчутна перевага гостей перетворилась у два голи до перерви. Путельяс розстріляла сітку з кількох метрів, а Ісаса вдало підправила легенький простріл Кастільйо з лівого флангу.

Жіноча збірна України знищена Іспанією у відборі до ЧС – грандіозний розрив у класі не залишив шансів

Після відпочинку побиття продовжилось. Особливо провальними для збірної України були завершальні 10 хвилин поєдинку. За цей час у ворота Саніної влетіло 3 м'ячі, серед яких і автогол Апанащенко. Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії з тенісним рахунком 6:0.