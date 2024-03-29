– Психологическая ситуация была уже адаптирована после игры с Боснией и Герцеговиной. Сначала в Зенице мы проигрывали, а потом, в конце встречи забили два мяча и победили. Поэтому в функциональном плане сборная Украины была готова к поединку с Исландией, а психологически верила в победу. И я ее чувствовал тоже. Да и болельщики чувствовали, что наша национальная команда просто не может не выйти в финальную часть европейского первенства. Сама обстановка как будто предвещала, что украинцы забьют, и если не тот, то другой это обязательно сделает. То есть все равно мы выиграем. Если не в игровое время, то в серии пенальти.

– А что касается самой игры? Что скажете?

– Относительно специфики самого футбола – тактики и готовности украинской сборной, то в отличие от поединка с Боснией и Герцеговиной, где было огромное давление балканских болельщиков, который сковывал действия наших ребят, в игре с Исландией уже чувствовалась сыгранность. Во Вроцлаве была настроенность, что очень важно для каждого тренера. Уверенность вместе с идеями тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым, удачные замены и стремление переломить ход поединка – все это происходит не просто так. Кому-то, возможно, кажется, что все это случайно. Совсем нет. Ребров лучше чувствовал игроков.

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Взять хотя бы Зинченко. В Зенице в поединке с боснийцами игра у него, откровенно говоря, не была одной из лучших. А вот во встрече с Исландией тренер выпустил его на поле, и Зинченко умело отрегулировал обстановку. Он добавил остроты хорошими передачами, выдав два-три таких паса вразрез. Как говорил Игорь Цыганык, это не его место – Зинченко надо ставить глубже. И Ребров поставил. Как показало развитие событий, не зря. Зинченко умеет дать скрытый или же нестандартный пас, когда всем своим видом показывает намерение отдать влево, а отдает вправо. То есть парень с хитринкой. А в центре поля, как известно, не сильно похитришь, ведь там соперник сидит "на ноге". А если Зинченко находится на пространстве, на последнем пасе, то для него это козырная манера действий. Она и сработала.

Так же и Судаков, который сыграл логично в свободных передачах. Он прекрасно чувствует игрока, который себя предлагает. Сразу же на того адресуется передача, которая диктует дальнейшие действия. Если у Зинченко короткий или средний пас, то Судаков дает длинный, диагональный или же тоже разрезной – и этот пас непременно имеет свою логику.

– В отличие от поединка с боснийцами в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.

– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, так нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его же прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали. И хотя оба наши игроки являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, Довбик имеет немного другую манеру игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли прекрасно, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Поэтому упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.

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– Как оцениваете игру Михаила Мудрика, которого уже можно называть ключевым игроком основы нашей сборной?

– Несмотря на некоторые неоправданные ошибки во время приема мяча, Мудрик сыграл прекрасно, используя свою сумасшедшую от природы стартовую скорость и порой настандартное завершение. Когда Судаков отдавал ему голевую передачу под правую ногу, Михаил сразу же и пробил. Видимо, в тот момент Мудрик думал: "Дай пас – и я пробью". И это сработало.

– Победа Украины в этой непростой дуэли с исландцами за путевку на Евро-2024 закономерна?

– Конечно. По всему было видно, что наша сборная сильнее Исландии. Я заметил такую тенцендцию: чем больше наша национальная команда играет, тем лучше у нее это получается. Мне кажется, что победитель финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия не случайный. Наша сборная вполне заслуженно попала на европейское первенство, – резюмировал Кварцяный в комментарии Sport.ua.

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