"Из-за травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменит Чедози Огбене, если сумеет преодолеть свои проблемы, связанные с повреждением.

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Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду. Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество", – приводит слова Кенни сайт УАФ.

Напомним, Украина минимально выиграла на поле Ирландии благодаря голу Цыганкова. "Сине-желтые" возглавляют группу 1 с 6 очками, а ирландцы отстают на 3 пункта, хотя сыграли на один матч больше.

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