"Если бы мы выиграли все 5 матчей, то попали бы на чемпионат мира. К сожалению, не удалось. Как футболистам в таком насыщенном режиме? Это тяжелый труд, мы работаем. Играем сейчас футбол не для себя, а для всей страны. Чтобы принести положительные эмоции нашим согражданам.

Украина – Ирландия: прогноз на матч Лиги наций

У Романа Яремчука проблемы с голеностопом. Сейчас поедем делать МРТ. Посмотрим, что у него там. У Зубкова поднялась температура. Саша пропустит тренировку. Вчера Соболь и Попов столкнулись, у Эдуарда синяк под глазом. Но они в обойме. Ярмоленко тренируется, сам попросил вернуться. У Малиновского тоже была температура, его состояние еще оценим. Все немного переболели, но в общем все хорошо. Это не коронавирус.

Потери Ирландии? Это Лига наций, здесь проверяют новых игроков. Думаю, что тренер найдет замену. Это не имеет большого значения. Когда играем за чемпионат мира или чемпионат Европы, тогда можно говорить о потерях, а сейчас... Для этого и создали этот турнир. Мы сконцентрируемся только на своей команде.

Во время матча с Арменией чувствовали себя как дома. Я не первый раз играю в Лодзе, это я проявил инициативу играть здесь. Многие украинцы пришли поддержать. Потом был в центре города, ко мне приехали знакомые. Люди подходили, благодарили семьями. Спасибо и нашим болельщикам, и Польше, которая тепло нас приняла и очень хорошо к нам относится.

Я после матчей уезжаю в Украину. Могу говорить за себя. Еду к своей семье, в свою страну. Я люблю свою страну, еду домой, в Киев", – сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Украина успешно стартовала в Лиге наций, набрав 6 очков за победы над Ирландией и Арменией. Выездная встреча с "изумрудным островом" завершилась минимальным успехом для "сине-желтых" благодаря голу Цыганкова. Матч между Украиной и Ирландией состоится уже завтра, 14 июня, в Лодзе. Стартовый свисток на Кардифф Сити Стедиум раздастся в 21:45.

Украина удержала победу над Ирландией – случайный гол Цыганкова и Лунин спасли экспериментальный состав Петракова