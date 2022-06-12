Сборная Украины сыграет против Ирландии в третьем матче Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги наций Украина – Ирландия состоится 14 июня на стадионе ЛКС в польском городе Лодзь, ведь наша сборная не может принимать соперников дома из-за войны. Старт встречи в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Сборная Украины выиграла два первых поединка Лиги наций и имеет хорошие шансы продолжить победное шествие. Букмекеры считают команду Александра Петракова фаворитом ответного матча с Ирландией.

Авторитетная контора Bwin на победу Украины выставила коэффициент 1.85, на успех Ирландии – 4.4, а на ничью – 3.4. Специалисты William Hill дают островитянам еще меньше шансов. Их победа оценена в 4.8, а победа наших ребят – в 1.73.

Украина на выезде обыграла ирландцев благодаря единственному голу Цыганкова, поэтому матч в Лодзе также ожидается малорезультативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.25, а на соответствующий тотал меньше – 1.6.

"Сине-желтые" удачно стартовали в Лиге наций, набрав 6 очков за победы над Ирландией и Арменией. Украина лидирует в группе, а Ирландия идет по второй, хотя проиграла две встречи. В прошлом туре Обафеми шикарным голом и ассистом принес "изумрудному острову" победу над Шотландией.

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