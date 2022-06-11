Ирландия стартовала с двух поражений, последнее из них – против Украины. С таким темпом можно было стать главным претендентом на вылет в Лигу С, но ситуацию изменило британское дерби. Теперь в квартете три команды имеют по одной победе, а лидирует Украина с 6 очками в активе.

Ирландия сенсационно разгромила Шотландию – Обафеми запугивает Украину суперголом и ассистом перед матчем в Лиге наций

Шотландия была фаворитом отчетного матча, но потерпела безапелляционное поражение. Ирландия дважды забила в первом тайме, а после перерыва Майкл Обафеми поставил эффектную точку. Форвард забил роскошный гол из-за пределов штрафной.