"Цыганков не вышел в старте, потому что раньше отыграл 4 матча. Для меня здоровье ребят на первом месте. Я хотел поставить Виктора, но в такой игре даже на замену сложно выйти. Замен было всего 3, потому что у нас все ребята переболели. Я главный тренер и принял это решение.

Перейдут ли мои ребята за лето в топ-5 лиг Европы? Если кто-то из ребят подходит ко мне, то я могу сказать свое мнение. А так я не лезу в дела ребят, это их решения. Например, Ярмоленко мне позвонит по телефону и все скажет, когда решит. Не знаю, что будет дальше. У нас война, неизвестно, когда и как возобновится чемпионат. Не могу ответить, кто где окажется летом.

Украина – Ирландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пропущенным голом я, конечно, разочарован. Центральный защитник пробежал полполя, забил. Разбираться будем позже, я никогда такие моменты сразу не разбираю. Надо переспать, потом со свежей головой увидеть.

Как я вижу проведение чемпионата Украины? Не буду отвечать на этот вопрос. Меня не было полтора месяца, потому я не могу говорить. Пусть это решают УАФ, президенты клубов, у нас хорошие специалисты. Думаю, они все учтут и примут правильное решение.

Думаю, у Малиновского несерьезное повреждение. Забил сустав, но там ничего страшного. У Матвиенко тоже, не более 5 дней восстановления. Сейчас все ребята едут к семьям отдыхать и потом должны быть здоровы.

Пока не будет никаких новых имен в сборной. И так много людей дебютировало, вы что хотите? Я думал наоборот, сейчас скажете – Васильевич, может, достаточно дебютантов? Нет, никаких новых имен на Шотландию не должно быть. Сейчас с визами сложно. Надо все устроить, с чемпионатом решить перед 21 сентября, когда поедем в Глазго.

Хочу поблагодарить Лодзь, хотя думаю, что следующие матчи Лиги наций мы здесь играть не будем. Большое спасибо городу и Польше за прием, мы еще точно встретимся где-нибудь в будущем", – заявил Петраков на пресс-конференции.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско