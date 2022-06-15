Стало известно, кого из игроков сборной Украины выбрали лучшим в поединке 4 тура Лиги наций против ирландцев.

Дмитрий Ризнык получил награду "Лев матча" по итогам поединка Украина – Ирландия, сообщает пресс-служба УАФ.

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К слову, эта игра стала дебютной для голкипера Ворсклы в воротах национальной команды в официальных матчах. Ранее он лишь раз выходил в составе "сине-желтых" в товарищеском матче против Болгарии (11 ноября 2021 года провел на поле один тайм).

Напомним, сборная Украины расписала боевую ничью с Ирландией и с 7 очками занимает первую строчку турнирной таблицы группы В1. Очередные поединки в Лиге наций состоятся уже в сентябре.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско