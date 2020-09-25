10 октября Бундестим встретится со сборной Украины в Киеве на НСК Олимпийский. Немцы – фавориты встречи, однако Андрей Шевченко может получить неожиданный сюрприз в виде ослабленного соперника. Причина в карантинных правилах. Германия предостерегает своих граждан от поездок в Украину, ведь у нас сложная эпидемиологическая ситуация. По прибытии из таких зон повышенной опасности требуют отбыть карантин. Эти правила могут распространиться на футболистов сборной Германии, что категорически не устраивает топ-клубы Бундеслиги.

Шевченко объявил список игроков на октябрьские матчи сборной Украины – есть один новичок

"У футболистов сборной впереди очень тяжелый период, особенно учитывая новые карантинные нормы. Мы работаем над решением этой проблемы, но оставляем за собой право не отпускать игроков в сборную, пока не будет четкого правила, которое бы позволяло использовать их сразу после возвращения в клуб, без карантина", – заявил глава отдела лицензирования игроков дортмундской Боруссии Себастьян Кель в комментарии Kicker. Источник информирует, что Бавария и РБ Лейпциг выбрали аналогичную позицию.

При таких условиях против "сине-желтых" не сыграет целая группа звезд. Основа Бундестим из Баварии: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Лерой Сане, Никлас Зюле, Леон Горетцка. Защитники РБ: Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг. Важные исполнители из Боруссии: Марко Ройс, Юлиан Брандт, Эмре Джан. Даже если другие клубы отпустят своих игроков, Йоахим Лев все равно получит грандиозный удар по составу. Кстати, он планирует объявить расширенную заявку на следующий сбор и дать игровое время многим футболистам. Кроме матча с Украиной, Германия также сыграет против Турции (7 октября, спарринг) и Швейцарии (13 октября, 4 тур Лиги наций).

ФИФА может встать на защиту немецких грандов. Недавно клубам разрешили самостоятельно решать – предоставлять своих игроков для международных матчей в "зоне риска" или нет. Пока не ясно, распространится ли такое решение ФИФА на октябрьские поединки Лиги наций. Если распространится, Боруссия, Бавария и Лейпциг будут иметь право в одностороннем порядке без дискуссий со сборной Германии не отпустить футболистов в Украину.

Глава Немецкого футбольного союза Оливер Бирхофф уже работает над тем, чтобы избежать такого сценария. Он поддерживает контакт с клубами и уверяет, что сборная во время посещения Украины будет придерживаться разработанной концепции гигиены и оставаться в "защитном пузыре". "Клубы знают, что мы используем максимальные меры безопасности", – говорит Бирхофф. Немецкая делегация планирует очень короткий визит в Киев – максимум на 36 часов. Любые контакты с внешним миром будут исключены.

Испания – Украина: 17-летний ребенок развеивает миф Шевченко – жуткий погром и неожиданные плюсы в матче Лиги наций