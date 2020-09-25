10 жовтня Бундестім зустрінеться зі збірною України в Києві на НСК Олімпійський. Німці – фаворити зустрічі, однак Андрій Шевченко може отримати несподіваний сюрприз у вигляді ослабленого суперника. Причина в карантинних правилах. Німеччина застерігає своїх громадян від поїздок до України, адже в нас складна епідеміологічна ситуація. Після прибуття з таких зон підвищеної небезпеки вимагають відбути карантин. Ці правила можуть поширитися на футболістів збірної Німеччини, що категорично не влаштовує топ-клуби Бундесліги.

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"У футболістів збірної попереду дуже важкий період, особливо враховуючи нові карантинні норми. Ми працюємо над розв'язанням цієї проблеми, але залишаємо за собою право не відпускати гравців у збірну, поки не буде чіткого правила, яке б дозволяло використовувати їх відразу після повернення у клуб, без карантину", – заявив глава відділу ліцензування гравців дортмундської Борусії Себастьян Кель у коментарі Kicker. Джерело інформує, що Баварія та РБ Лейпциг обрали аналогічну позицію.

За таких умов проти "синьо-жовтих" не зіграє ціла група зірок. Основа Бундестім з Баварії: Мануель Нойєр, Йозуа Кімміх, Серж Гнабрі, Лерой Сане, Ніклас Зюле, Леон Горетцка. Захисники РБ: Лукас Клостерманн і Марсель Хальстенберг. Важливі виконавці з Борусії: Марко Ройс, Юліан Брандт, Емре Джан. Навіть якщо інші клуби відпустять своїх гравців, Йоахім Льов все одно отримає грандіозний удар по складу. До речі, він планує оголосити розширену заявку на наступний збір і дати ігровий час багатьом футболістам. Окрім матчу з Україною, Німеччина також зіграє проти Туреччини (7 жовтня, спаринг) та Швейцарії (13 жовтня, 4 тур Ліги націй).

ФІФА може стати на захист німецьких грандів. Нещодавно клубам дозволили самотужки вирішувати – надавати своїх гравців для міжнародних матчів у "зоні ризику" чи ні. Поки що не зрозуміло, чи пошириться таке рішення ФІФА на жовтневі поєдинки Ліги націй. Якщо пошириться, Борусія, Баварія та Лейпциг матимуть право в односторонньому порядку без дискусій зі збірною Німеччини не відпустити футболістів до України.

Очільник Німецького футбольного союзу Олівер Бірхофф вже працює над тим, аби уникнути такого сценарію. Він підтримує контакт з клубами та запевняє, що збірна під час відвідин України дотримуватиметься розробленої концепції гігієни та залишатиметься у "захисній бульбашці". "Клуби знають, що ми вживаємо максимальних заходів безпеки", – каже Бірхофф. Німецька делегація планує дуже короткий візит до Києва – максимум на 36 годин. Будь-які контакти із зовнішнім світом будуть виключені.

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