"Когда мы играли здесь против Португалии (Украина победила со счетом 2:1. – примечание) зрители нас поддерживали. Как и сегодня. Это дорогого стоит. Это то, ради чего стоит выходить на поле и биться до последнего от чистого сердца. Вся команда благодарит наших болельщиков.

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Играть в таком уровне с топ-сборными – это подарок. Поэтому заметно желание и стремление добиваться результата даже на последних минутах. Силы есть всегда. Потому что хочется играть на таком уровне и прогрессировать. Спросите об этом любого футболиста. Каждый хочет играть в сборной. Все, кто приезжают в сборную, знают, что они защищают честь страны.

Хотим показать, что можем играть на таком уровне. Не все получается, но мы стараемся и отдаемся. Видно, что болельщики нас поддерживают. Они все видят. Чтобы были силы на следующую игру, нужно правильно восстановиться. Для этого у нас есть медицинский штаб, к которому никогда не было претензий. Все на высоком уровне. Главное, правильно восстановиться и подготовиться", – сказал Караваев.

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