"Коли ми грали тут проти Португалії (Україна перемогла з рахунком 2:1. – примітка) глядачі нас підтримували. Як і сьогодні. Це дорогого коштує. Це те, заради чого варто виходити на поле і битися до останнього від чистого серця. Вся команда дякує нашим уболівальникам.

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Грати в такому рівні з топ-збірними – це подарунок. Тому помітне бажання і прагнення досягати результату навіть на останніх хвилинах. Сили є завжди. Тому що хочеться грати на такому рівні і прогресувати. Запитайте про це будь-якого футболіста. Кожен хоче грати у збірній. Всі, хто приїжджають до збірної, знають, що вони захищають честь країни.

Хочемо показати, що можемо грати на такому рівні. Не все виходить, але ми намагаємося і віддаємося. Видно, що вболівальники нас підтримують. Вони все бачать. Щоб були сили на наступну гру, потрібно правильно відновитися. Для цього у нас є медичний штаб, до якого ніколи не було претензій. Все на високому рівні. Головне, правильно відновитися і підготуватися", – сказав Караваєв.

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