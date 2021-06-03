Исполнительный комитет УАФ принял решение о месте проведения поединка против Франции в рамках отбора к ЧМ-2022.

Поединок отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция состоится на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает официальный сайт УАФ.

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Матч запланирован на 4 сентября, начало встречи в 21:45. Предыдущая встреча между командами на Стад де Франс завершилась ничьей 1:1.

Напомним, команда Андрея Шевченко провела три матча в марте – против Франции, Финляндии и Казахстана. Все поединки завершились со счетом 1:1. Украина занимает второе место в группе D отбора к ЧМ-2022, имея в активе 3 очка.

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