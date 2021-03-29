"Матч был сложный, и в физическом и психологическом плане. Игру можно разделить до забитого мяча сборной Украины и после него. Финны тщательно разбирали действия сборной Украины. Они четко выдерживали схему 5-3-2. А что касается атак финнов, то они хорошо знают свои маневры при атаках. Где-то, возможно, нашим футболистам не хватило концентрации. Однако, пропущенный нами мяч – это несчастный случай, стечение обстоятельств.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Миколенко подвел команду? Давайте так: у финнов, кроме пенальти, было два момента, и те произошли после того, как им нужно было отыгрываться. Безусловно, Миколенко сам все прекрасно понимает. Это футбол, жизнь на этом не заканчивается. Сейчас молодого защитника нужно поддержать. Для него это будет уроком. Не стоит сейчас посыпать голову пеплом, ведь вся борьба еще впереди", – поделился Нагорняк в комментарии Команда №1.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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