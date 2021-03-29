"Матч був складний, і в фізичному і психологічному плані. Гру можна розділити до забитого м'яча збірної України і після нього. Фіни ретельно розбирали дії збірної України. Вони чітко витримували схему 5-3-2. А що стосується атак фінів, то вони добре знають свої маневри при атаках. Десь, можливо, нашим футболістам не вистачило концентрації. Проте, пропущений нами м'яч – це нещасний випадок, збіг обставин.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Миколенко підвів команду? Давайте так: у фінів, крім пенальті, було два моменти, і ті трапилися після того, коли їм потрібно було відіграватися. Безумовно, Миколенко сам все прекрасно розуміє. Це футбол, життя на цьому не закінчується. Зараз молодого захисника потрібно підтримати. Для нього це буде уроком. Не варто зараз посипати голову попелом, адже вся боротьба ще попереду", – поділився Нагорняк у коментарі Команда №1.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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