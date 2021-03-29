Полузащитник бельгийского Кортрейка и сборной Украины Евгений Макаренко теперь может похвастаться скромным юбилеем.

29-летний хавбек "сине-желтых" появился в стартовом составе на противостояние с Финляндией во втором туре отбора на ЧМ-2022, но был заменен на 78 минуте.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Для Макаренко – это юбилейный 10-й поединок в футболке национальной команды. Интересно, что впервые Евгений сыграл за сборную Украины еще 5 марта 2014 года. Тогда команда, которую тренировал Михаил Фоменко, переиграла США в товарищеском матче со счетом 2:0.

Заметим, что в течение этих 10 встреч Евгений Макаренко отметился лишь одной результативной действием – ассистом в октябрьском поединке против Франции (1:7).

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