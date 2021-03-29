Півзахисник бельгійського Кортрейка та збірної України Євген Макаренко тепер може похизуватись скромним ювілеєм.

29-річний хавбек "синьо-жовтих" з'явився у стартовому складі на протистояння з Фінляндією у другому турі відбору на ЧС-2022, але був замінений на 78 хвилині.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів

Для Макаренка – це ювілейний 10-й поєдинок у футболці національної команди. Цікаво, що вперше Євген зіграв за збірну України ще 5 березня 2014 року. Тоді команда, яку тренував Михайло Фоменко, переграла США у товариському матчі з рахунком 2:0.

Зауважимо, що протягом цих 10 зустрічей Євген Макаренко відзначився лише однією результативною дією – асистом у жовтневому поєдинку проти Франції (1:7).

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