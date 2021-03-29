"Сейчас в сборной Украины ярких вингеров просто нет! Отсутствуют Ярмоленко и Цыганков, Коноплянка не во форме. В такой ситуации надо исходить из тех футболистов, которые у тебя есть, и именно с ними готовиться к матчу.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов и обзор матча

При игре в четыре защитника должны работать вингеры, а не латерали, левоногий – справа, правоногий – слева, для того, чтобы смещаться в центр и освобождать место для крайних защитников, если они бегут в атаку. Это, бесспорно, другое построение игры. Но Цыганков и Ярмоленко травмированы, а Коноплянка не в форме.

Сейчас сложно найти тех, кто мог бы качественно сыграть на этих позициях. Действия нашего тренерского штаба зависят от того, какие футболисты, какой квалификации и мастерства на данном этапе у него есть в наличии. Кроме того, футболисты, имеющие постоянную игровую практику, находятся в игровом тонусе и надо это постоянно принимать во внимание. Выбор игры в три центральных защитника с двумя латералями был обусловлен исключительно тем, что сейчас двух вингеров нет.

Был бы хотя бы Цыганков или Ярмоленко здоровые, или в форме Коноплянка, я уверен, что они были бы на футбольном поле и эта нестандартность действий на фланге позволила проще вскрывать оборону сборной Финляндии. Отсутствие этих футболистов вызывает очень и очень большие проблемы для сборной Украины. У нас есть определенная когорта высококвалифицированных футболистов, которые могут решать хорошие задачи. Им на замену, как показала практика, выходят футболисты немного слабее. Не зря они не имеют постоянной игровой практики в национальной сборной", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, уже 31 марта Украина проведет очередной матч квалификации к ЧМ-2022 против Казахстана.

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