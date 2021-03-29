"Зараз у збірній Україні яскравих вінгерів просто немає! Відсутні Ярмоленко і Циганков, Коноплянка не у формі. В такій ситуації треба виходити з тих футболістів, які у тебе є, і саме з ними готуватися до матчу.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

При грі в чотири захисники повинні працювати вінгери, не латералі, лівоногий – праворуч, правоногий – ліворуч, для того, щоби зміщуватися в центр і звільняти місце для крайніх захисників, якщо вони біжать в атаку. Це, безперечно, інша побудова гри. Але Циганков і Ярмоленко травмовані, а Коноплянка не в формі.

Зараз складно знайти тих, хто міг би якісно зіграти на цих позиціях. Дії нашого тренерського штабу залежать від того, які футболісти, якої кваліфікації і майстерності є на даному етапі в нього в наявності. Крім того, футболісти, які мають постійну ігрову практику, перебувають в ігровому тонусі і треба це постійно брати до уваги. Вибір гри у три центральні захисники з двома латералями був зумовлений виключно тим, що зараз двох вінгерів немає.

Був би хоча би Циганков або Ярмоленко здорові, або у формі Коноплянка, я впевнений, що вони були б на футбольному полі і ця нестандартність дій на фланзі дозволила простіше розкривати оборону збірної Фінляндії. Відсутність цих футболістів зумовлює дуже і дуже великі проблеми для збірної України. У нас є певна когорта висококваліфікованих футболістів, які можуть вирішувати хороші завдання. Їм на заміну, як показала практика, виходять футболісти трохи слабші. Недарма вони не мають постійної ігрової практики в національній збірній", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, вже 31 березня Україна проведе черговий матч кваліфікації до ЧС-2022 проти Казахстану.

"Не вішайте на нього всіх собак": дзеркало проти Шеви, Маліновський і Яремчук – не партнери, під загрозою навіть 2 місце