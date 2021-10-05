Полузащитник финнов Онни Валакари надеется, что его сборной в матче с подопечными Александра Петракова повезет больше.

"Украина – действительно качественная команда. Особенно сложно играть с ней в гостях. Поэтому я думаю, что для нас было очень хорошо добыть очко на выезде.

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Иногда у нас возникали проблемы, но были и светлые моменты. Украина была действительно хороша. Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Считаю, что мелочи решат исход этого матча, и надеюсь, что мы сможем использовать эти мелочи немного лучше, чем Украина", – цитирует Валакари Palloliitto.

Напомним, поединок со сборной Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась ничьей 1:1 (Миколенко на последней минуте привез пенальти в свои ворота и финнам удалось спасти одно очко на выезде).

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