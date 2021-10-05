Півзахисник фінів Онні Валакарі сподівається, що його збірній у матчі з підопічними Олександра Петракова пощастить більше.

"Україна – дійсно якісна команда. Особливо складно грати з нею у гостях. Тому я думаю, що для нас було дуже добре здобути очко на виїзді.

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Іноді у нас виникали проблеми, але були й світлі моменти. Україна була дійсно хорошою. Думаю, цього разу буде дуже напружена гра. Гадаю, що дрібниці вирішать результат цього матчу, і сподіваюся, що ми зможемо використати ці дрібниці трохи краще, аніж Україна", – цитує Валакарі Palloliitto.

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Фінляндії відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася нічиєю 1:1 (Миколенко на останній хвилині привіз пенальті у свої ворота і фінам вдалось врятувати одне очко на виїзді).

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