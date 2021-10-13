Результативная ничья со сборной Боснии и Герцеговины в рамках 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 "позволила" национальной команде Украины побить собственное достижение со знаком минус.

"Сине-желтые" пропустили в 10-м матче подряд, сообщает Sport.ua.

Украина – Босния и Герцеговина: болельщики выбрали "Льва" матча квалификации ЧМ-2022

Это самая длинная подобная серия в истории национальной команды. Неудачный для сборной Украины период начался еще в 1-м туре группового этапа Евро-2020, когда команда Андрея Шевченко проиграла нидерландцам (2:3). С тех пор украинцы пропустили от Северной Македонии, Австрии, Швеции, Англии, Казахстана, Франции, Чехии, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины.

Последний раз ворота "сине-желтых" оставались нетронутыми в спарринге против сборной Кипра в начале июня (4:0).

"Пора дорослішати, Олександре Васильовичу": що таке "Петрабол" і куди шлють Матвієнка – Україна на межі