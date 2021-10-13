Результативна нічия зі збірною Боснії і Герцеговини в рамках 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 "дозволила" національній команді України побити власне досягнення зі знаком мінус.

"Синьо-жовті" пропустили в 10-му матчі поспіль, повідомляє Sport.ua.

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Це найдовша подібна серія в історії національної команди. Невдалий для збірної України етап розпочався ще в 1-му турі групового етапу Євро-2020, коли команда Андрія Шевченка програла нідерландцям (2:3). З тих пір українці пропустили від Північної Македонії, Австрії, Швеції, Англії, Казахстану, Франції, Чехії, Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Востаннє ворота "синьо-жовтих" залишалися недоторканими в спарингу проти збірної Кіпру на початку червня (4:0).

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