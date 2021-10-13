Тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на послематчевой пресс-конфереренции не скрывал удовлетворения от ничьей с Украиной (1:1) в поединке квалификации на Мундиаль 2022 года.

"Матч был очень тяжелый. Я недоволен первыми 20-25 минутами, тогда мы пропустили легкий гол и потом потеряли несколько шансов, чтобы забить в ответ. Надеюсь, такой игры, как в стартовые минуты, я больше не увижу. Но в целом я поздравляю свою команду. Через месяц несколько наших футболистов вернутся к игре и помогут нам во втором матче с Украиной. Эта игра – уже история.

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Судейство? Не хочу комментировать. Кто будет фаворитом в борьбе за второе место группы? Мы сегодня одержали только одно очко, хотя во втором тайме играли лучше. И Босния, и Финляндия, и Украина имеют шансы на плей-офф. Мы дважды сыграем дома. Все в наших руках.

Украина – это сильная сборная, которая появилась не вчера. Это работа нескольких лет. Я наблюдал за этой командой, за работой Андрея Шевченко и поколением игроков. Ваша сборная – прочная и сложная. Думаю, эта команда имеет перспективы. Что ждать Украине в Боснии, будет ли трудно? Сто процентов, что будет сложно. Как нам, так и вам. Финиш отбора – это большое давление, будет непросто", – сказал Петев на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Босния и Герцеговина стала первой командой, которую Украина не смогла обыграть во Львове в официальном матче. Команды еще встретятся между собой в последнем туре – поединок состоится 16 ноября.

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