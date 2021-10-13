Тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев на післяматчевій прес-конфереренції не приховував задоволення від нічиєї з Україною (1:1) у поєдинку кваліфікації на Мундіаль 2022 року.

"Матч був дуже важкий. Я незадоволений першими 20-25 хвилинами, тоді ми пропустили легкий гол і потім змарнували кілька шансів, щоб забити у відповідь. Сподіваюся, такої гри, як у стартові хвилини, я більше не побачу. Але загалом я вітаю свою команду. Через місяць кілька наших футболістів повернуться до гри і допоможуть нам у другому матчі з Україною. Ця гра – вже історія.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Суддівство? Не хочу коментувати. Хто буде фаворитом у боротьбі за друге місце групи? Ми сьогодні здобули тільки одне очко, хоча в другому таймі грали краще. І Боснія, і Фінляндія, і Україна мають шанси на плей-офф. Ми двічі зіграємо вдома. Все в наших руках.

Україна – це сильна збірна, яка з'явилась не вчора. Це робота кількох років. Я спостерігав за цією командою, за роботою Андрія Шевченка і поколінням гравців. Ваша збірна – міцна і складна. Думаю, ця команда має перспективи. Що чекатиме Україну в Боснії, чи буде важко? Сто відсотків, що буде складно. Як нам, так і вам. Фініш відбору – це великий тиск, буде непросто", – сказав Петев на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Боснія і Герцеговина стала першою командою, яку Україна не змогла обіграти у Львові в офіційному матчі. Команди зустрінуться між собою ще в останньому турі – поєдинок відбудеться 16 листопада.

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