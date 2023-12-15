Футзальная сборная Украины играет с Бельгией в рамках 5 тура квалификации на чемпионат мира, который состоится в 2024 году.

Матч Украина – Бельгия начнется в 19.00. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Также игра доступна в свободном доступе на YouTube-каналле MEGOGO.

Стартовый состав сборной Украины: Савенко – Корсун, Шотурма, Швед, Жук

К слову, первая встреча между командами завершилась сокрушительной победой наших ребят. Бельгия дома проиграла Украине со счётом 2:10. В настоящее время "сине-желтые" занимают второе место в группе В, отставая от Польши на два очка.