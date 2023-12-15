Футзальна збірна України грає з Бельгією в рамках 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який відбудеться в 2024 році.

Матч Україна – Бельгія розпочнеться о 19:00. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. Також гра доступна у вільному доступі на YouTube-каналі MEGOGO.

Стартовий склад збірної України: Савенко – Корсун, Шотурма, Швед, Жук

До слова, перша зустріч між командами завершилася нищівною перемогою наших хлопців. Бельгія вдома програла Україні з рахунком 2:10. Наразі, "синьо-жовті" посідають друге місце в групі В, відстаючи від Польщі на два очки.