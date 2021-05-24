Виталий Миколенко получил звание "Лев матча" в противостоянии с Бахрейном (1:1) по результатам голосования болельщиков, информирует Instagram УАФ. 21-летний защитник "сине-желтых" сдержанно отреагировал на награду.

Наставник Бахрейна ожидал победы в спарринге против сборной Украины

"Очень приятно получить такой приз, особенно, когда его судьба определяется фанами. Тем не менее, не хочется заострять внимание на этой награде, поскольку на поле была команда, которая пыталась одержать победу. Осадок после поединка, конечно, остался, поскольку не удалось достичь максимального результата в дебютном матче текущего сбора. Для нас важен был результат и выполнение тактических задач, которые мы отрабатывали в течение недели. И если мы сыграли вничью, значит, у нас что-то не получилось.

Порадовало то, что наша команда проявила характер, боролась до конца и смогла отыграться. Хотя сил под занавес поединка уже практически не осталось, поскольку мы действовали на фоне усталости. Есть разочарование от того, что в нынешнем году сборная Украины не может выиграть. Однако впереди еще есть время для устранения ошибок. Будут и товарищеские матчи, поэтому продолжаем работать и готовиться к чемпионату Европы", – сказал Миколенко в эфире ТК Футбол.

Заметим, за время подготовки к чемпионату Европы команду Андрея Шевченко ждут еще два спарринга: 3 июня – против Северной Ирландии и 7 июня – против Кипра. На Евро наша сборная сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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