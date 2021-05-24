"Все могло быть гораздо лучше для нашей команды. Могло быть 2:0, потому что у нас был выход один на один с голкипером. Я считаю, что в Украины не было таких шансов, как у нас. Я доволен, мы играли очень плотно, контролируя мяч против фантастической команды.

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Наш соперник – это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее бахрейнского. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.

Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020", – цитирует Соузу официальный сайт УАФ.

Заметим, за время подготовки к чемпионату Европы команду Андрея Шевченко ждут еще два спарринга: 3 июня – против Северной Ирландии и 7 июня – против Кипра.

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