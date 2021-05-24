"Да, Цыганков вышел и решил. Он и в Динамо часто так решал – и не только судьбу эпизода, но и матча в целом. Футболисты, которые вышли на поле после перерыва, добавили агрессии и темпа.

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Еще раз подчеркну, что особенно сейчас в порядке динамовцы. Что касается ассиста в исполнении Довбика, то это была не передача, а сильный прострел, который надо было суметь замкнуть", – цитирует Буряка Footboom.

Заметим, за время подготовки к чемпионату Европы команду Андрея Шевченко ждут еще два спарринга: 3 июня – против Северной Ирландии и 7 июня – против Кипра. На Евро наша сборная сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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