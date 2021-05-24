"Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков. Всех остальных в мешок – и с моста. Марлоса можно выделить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить...

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Тымчик бежал, бежал, бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм вообще не надо разбирать, давайте с второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда сыграла плохо. В этой игре было очень много ненужного контроля мяча", – резюмировал Леоненко в эфире программы "Великий Футбол".

Заметим, за время подготовки к чемпионату Европы команду Андрея Шевченко ждут еще два спарринга: 3 июня – против Северной Ирландии и 7 июня – против Кипра. На Евро наша сборная сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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