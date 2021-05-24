"Это мечта каждого футболиста – сыграть за национальную сборную. И я не исключение, тем более в таком возрасте. Это большой опыт и большой вызов для меня. В таком возрасте я должен учиться и набираться опыта. Тем более рядом с такими футболистами топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные.

Шевченко доволен ничьей с Бахрейном и оценил состояние Степаненко после повреждения

С какими мыслями выходил на замену? Каждая игра – по-своему особенная. Я просто выхожу и пытаюсь показать, что умею – и не важно, сборная это или клуб.

Как воспринимать ничью с Бахрейном? Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Но это товарищеская игра, мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам", – сказал Судаков в эфире ТК Футбол.

Напомним, впереди на украинцев ждут еще товарищеские встречи с Северной Ирландией и Кипром, после чего команда Шевченко отправится на Евро-2020.

Украина продолжила безвыигрышную серию в матче с Бахрейном – Шевченко спасли замены, тяжелый старт подготовки к Евро