Сборная Украины имела бешеную поддержку в матче 3-го тура Евро-2020 не только на стадионе в Бухаресте, но и перед экранами телевизоров на родине.

За поражением против Австрии, которое транслировалась на телеканале Украина, наблюдали 4 697 567 человек информирует Media Partnership Buying.

Зинченко признался, что Шевченко и игроки сборной делали после проигрыша от Австрии

Такое количество зрителей – самый высокий показатель для матчей с участием команды Андрея Шевченко на нынешнем чемпионате Европы. За поединком против Нидерландов наблюдали 4,4 млн человек, за противостоянием с Северной Македонией – около 3 миллионов.

Заметим, что по итогам группового этапа "сине-желтые" расположились предпоследними, но еще имеют шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Для этого им нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3-е места в группах.

Гравців відправили на забій: штабу Шевченка треба вибачитися перед командою за поразку, яка може привести до... успіху