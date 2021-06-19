"Нас устраивает ничья с австрийцами. Я считаю, что мы будем играть на контратаках. Эта тактика будет самой правильной.

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У нас уже тактика примерно известна, а там гадать, кто лучше, кто хуже – я не люблю. То, как Австрия играла с Нидерландами доказывает, что мы, конечно, лучше. Нас победа или ничья с Австрией устраивает", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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