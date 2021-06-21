Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и австрийская команды выйдут на свой третий поединок на чемпионате Европы.

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке желтого цвета, а голкипер будет играть в черном комплекте. Австрия проведет поединок в красно-белой форме, а вратарь – в изумрудной.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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