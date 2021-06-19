Бывший хавбек киевского Динамо Флорин Чернат прокомментировал уровень игры сборной Украины на Евро-2020 и оценил шансы на успех "сине-желтых" в матче с Австрией.

"Против Нидерландов Украина показала хорошую игру. Жаль, что не удалось зацепиться за очки. Что касается матча с Северной Македонией, то главное, что команде удалось победить и взять такие важные очки.

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С Австрией будет интересная игра. Но я думаю, что сейчас сборная Украины выглядит сильнее австрийцев. Меня команда поразила слаженными коллективными действиями в первых двух поединках. Лидерские качества проявил Ярмоленко, еще выделил бы Зинченко и Яремчука.

Кто является фаворитом чемпионата Европы? Достаточно мощной сейчас выглядит Италия, также качественный футбол демонстрирует Франция. Но будем смотреть матчи и узнаем, как будет на самом деле", – приводит слова Черната официальный сайт УАФ.

Отметим, что сборная Украины разделяет 2 и 3 места с Австрией, опережая австрийцев только благодаря большему количеству забитых и пропущенных голов. Решающий поединок против Австрии состоится 21 июня, начало встречи в 19:00.

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