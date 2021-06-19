"Мне было неприятно, когда люди говорили, что я старый или еще что-то. В клубе у меня трудное время – не играю, сижу, смотрю футбол на трибуне. Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и в первую очередь себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня.

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Конечно, надо во всем искать мотивацию, и я уже говорил, что в 31 год я мотивирован как никогда. Ты понимаешь, что не знаешь, сколько будешь играть на таком уровне, возможно, это последнее Евро. Нужно все силы отдать ради хорошего результата", – отметил Ярмоленко в YouTube-шоу Трендець.

Отметим, что Андрей вместе с Романом Яремчуком являются лучшими бомбардирами сборной Украины на Евро-2020, забив по 2 мяча в ворота сборных Нидерландов и Северной Македонии. Решающий поединок против Австрии состоится 21 июня, начало встречи в 19:00.

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