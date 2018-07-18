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Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2 – видео голов и обзор матча

09:12 51 Читати українською
Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2 – видео голов и обзор матча
Сборная Украины U-19 / УЕФА

Сборная Украины U-19 в 1 туре группового этапа Евро-2018 обыграла Францию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2018 U-19. Группа В. Первый тур

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Гуитане, 23 – Цитаишвили, 13, Булеца, 86

Евро-2018 (U 19)1 тур

Франция U-19 - Украина U-19: Вторник 17 июля 2018

Франция U-19
Матч окончен
1 : 2
Украина U-19
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